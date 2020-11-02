Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti.

DHA'nın haberine göre 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00’de Fatih Camii’nde cenaze töreni gerçekleşti. Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Kendisi danışmanım olarak da görev yaptı. Koronavirüs nedeniyle çok kısa sürede kaybettik. Ailesine ve tüm dava arkadaşlarımıza başımız sağ olsun diyorum" dedi.

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