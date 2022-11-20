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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da çıkan yangında dumanlar gökyüzünü sardı!
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Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı!

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında dumanlar gökyüzünü sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler 1 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika: Bursa'da çıkan yangında dumanlar gökyüzünü sardı!
Bursa'daki yangında dumanlar gökyüzünü sardı!
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DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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