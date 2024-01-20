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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada...Makas atan maganda kazaya sebep oldu

        Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada...Makas atan maganda kazaya sebep oldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, solladığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere vururken, makas atan sürücü olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:23
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        Makas attı kaza yaptırdı!
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        Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti.

        Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken iki aracın arasında makas atmak istedi. Fakat iki araç arasındaki mesafeyi kestiremeyen sürücü orta şeritteki otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere savrulurken, makas atan trafik sürücü durmadan yoluna devam etti.

        Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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