SON DAKİKA! Bursa'da kan donduran dehşet! Bu nasıl insanlık! - HABERLER

Bursa'da dehşet! Bu nasıl insanlık! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

İHA'daki habere göre olay anı, o sırada caddenin yakınında evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, saldırgan kişinin elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği yer aldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.