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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bursa'da minibüs dereye uçtu! 1 yaralı

        Bursa'da minibüs dereye uçtu! 1 yaralı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, minibüsüyle birlikte dereye uçtu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 09:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:28
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        O anlar kamerada!
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        Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan minibüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Dereye düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

        Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi’ne uçtu.

        Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.’yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı.

        Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.’ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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