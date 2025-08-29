Habertürk
        Bursa'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Bursa'da orman yangını

        Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine ekipler sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 29.08.2025 - 17:53
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'nın İznik ilçesinin en güzel manzaraya sahip tarihi Abdulvahap tepesindeki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı.

        Makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alandan, 16.45 sıralarında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede alevlerin rüzgarın etkisiyle ilerlediği görülürken, orman ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da yardım için bölgeye koştu.

        Ayrtıntılar geliyor..

