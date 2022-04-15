Bursa'da ortaya çıktı! Eczanelere gitti! Borç listesini istedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gizemli hayırsever ''Robin Hood'' Bursa'da ortaya çıktı, 3 mahallenin ilaç borcunu ödedi
ABONE OL

Bursa'da ortaya çıktı! Eczanelere gitti! Borç listesini istedi!

Son dakika haberine göre Bursa'da gizemli bir hayırsever, 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek eczacıların veresiye defterindeki 100 bin lirayı bulan borcu ödedi

Son dakika: Gizemli hayırsever ''Robin Hood'' Bursa'da ortaya çıktı, 3 mahallenin ilaç borcunu ödedi
Bursa'da ortaya çıktı! Eczanelere gitti! Borç listesini istedi!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... Her Ramazan ayında Bursa'nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever, bu Ramazan ayında Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı.

3 MAHALLEDEKİ ECZANELERİ TEK TEK GEZDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.

20 ECZANEYE 100 BİN TL ÖDEME YAPTI

Hayırseverin, 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

"BORCU OLANLARIN LİSTESİNİ İSTEDİ"

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" diye konuştu.

"BÖYLE HAYIRSEVERLERİN SAYISI ARTSIN"

Hacıvat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

"BORÇLARINIZ ÖDENMİŞTİR" NOTU ASTILAR

Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astılar.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son depremler listesi: Kandilli ve AFAD 15 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
GÜNDEM Kandilli ve AFAD verileri ile son depremler!
Maske yasağı kalkıyor mu? Bakan Koca'dan açıklama: Maske zorunluluğu bitiyor mu?
GÜNDEM Maske yasağı kalkıyor mu?
Tehdit eden hasta yakınıyla "kitap bağışı" şartıyla uzlaştı
GÜNDEM Sağlık çalışanı, tehdit eden hasta yakınıyla böyle ...
ZAMLI sigara fiyatları listesi 15 Nisan 2022: Sigaraya zam geldi mi, zam var mı, gelecek mi? Güncel sigara fiyatları güncel liste
GÜNDEM Sigara fiyatları zamlanacak mı?
Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesine kaç gün kaldı?
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: ÖSYM duyurdu... KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM KPSS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı!
PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve tarihleri neler, kaç bin kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı ne zaman?
Milyonlarca aday bekliyor... YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2022 AYT - TYT - YDT Üniversite sınavı tarihleri için geri sayım
GÜNDEM Üniversite sınavı için geri sayım başladı...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak, yaş sınırı kaç? Jandarma EGM 2022 Bekçilik başvuru şartları neler, başvuru tarihi belli mi ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları son durum
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Diyanet adım adım Cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.