Bursa'da bir evde yaşanan patlama ve yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesinde 3 katlı evin yarı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Doğalgaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.