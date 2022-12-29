Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Bursa'da korkutan patlama! Alevler mahalleye yayıldı ve... - Haberler
ABONE OL

Bursa'da patlama sonrası yangın çıkan evdeki bir kişi yaralandı

Bursa'da bir evde feci bir patlama meydana geldi. Alevlerin sokağa doğru yayıldığı olayda bir kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da korkutan patlama! Alevler mahalleye yayıldı ve... - Haberler
AA

Bursa'da bir evde yaşanan patlama ve yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesinde 3 katlı evin yarı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Doğalgaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

ALEVLER SOKAĞA DOĞRU YAYILDI

Olay sırasında evdeki Mithat Arıkan yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedaviye alınan Arıkan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Bodrum katta hasara yol açan olay sebebiyle doğa gaz ekipleri de sokaktaki gaz akışını kesti.
Patlama ve yangını, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Kayıtlarda, alevlerin daireden sokağa doğru yayılması, yaralanan kişinin sokağa çıktığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Taksim Camii Aşevi hizmete başladı
GÜNDEM Taksim Camii Aşevi hizmete başladı
Son dakika: Çöp atarken maganda kurşununun hedefi oldu!
GÜNDEM Çöp atarken maganda kurşununun hedefi oldu!
31 Aralık yılbaşı gecesi İsteGelsin, Getir, Banabi ve Trendyol Yemek çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
GÜNDEM 31 Aralık yılbaşı gecesi teslimat zincileri açık mı?
Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar ve kaç TL?
GÜNDEM Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir?
İzmit Körfezi için sanayicilere "kirlilik" uyarısı!
GÜNDEM Biyoloji profesöründen sanayicilere İzmit Körfezi ...
Arabada TikTok canlı yayını yapan kişi için şok karar! İşten kovuldu ve... - En son haberler
GÜNDEM Seyir halindeyken TikTok yayınına emsal karar!
Afyonkarahisar'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
GÜNDEM Afyonkarahisar'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 2 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 2 bilene ne veriyor?
GÜNDEM Çekilişte 2 bilene ne kadar veriliyor?
Milli Piyango sorgulama 2023: Milli Piyango bilet sorgulama ve ikramiye kazanan numara nasıl öğrenilir?
GÜNDEM Milli Piyango sonuçları Habertürk'te olacak
Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 12 yaralı
GÜNDEM Iğdır'da zırhlı araç devrildi! 12 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.