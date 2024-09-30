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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

        Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferlerinde aksama yaşanıyor. 8 sefer iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 08:31 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:31
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        8 BUDO seferi iptal
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        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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