Bursa'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberi... Bursa deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Bursa Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 27 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Bursa deprem son dakika gelişmeleri…
Bursa deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Bursa’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
SON DAKİKA: BURSA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi.
4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntıyı yerin 32.69 kilometre derinliğinde kaydetti.
BURSA DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km