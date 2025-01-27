Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Bursa deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bursa'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Bursa deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Bursa Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bu noktada bölge sakinleri ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 27 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Bursa deprem son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Bursa’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        SON DAKİKA: BURSA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:43’te Bursa’nın Nilüfer ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntıyı yerin 32.69 kilometre derinliğinde kaydetti.

        3

        BURSA DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Nilüfer (Bursa)

        Tarih:2025-01-27

        Saat:13:43:47 TSİ

        Enlem:40.19444 N

        Boylam:28.95056 E

        Derinlik:9.74 km

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        "Suriye 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı"
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!