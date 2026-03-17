Asidi su zannedip içti! Hayatını kaybetti!
Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda turşuculuk yapan 54 yaşındaki Ahmet İnanç, su zannettiği asidi içtikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti
Giriş: 17 Mart 2026 - 12:02 Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su sandığı asidi içen Ahmet İnanç (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre feci olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi.
KURTARILAMADI
Turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bulunan şişedeki asidi, su sanarak içti. İnanç'ın fenalaştığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekibinin müdahalesin sonrası İnanç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet İnanç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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