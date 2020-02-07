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HaberlerGündemSon dakika büyücüye hapis! İnanç istismarcısı için karar! 'Ölüm büyüsü'ne 75 yıl hapis!

İnanç istismarcısı için karar! 'Ölüm büyüsü'ne 75 yıl hapis!

Antalya'da, ‘sende ölüm büyüsü var’ diyerek dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı suçundan yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında karar verildi. Tali Yüksel Yeşilot dolandırıcılık ve cinsel saldırı eylemleri nedeniyle toplamda 75 yıl hapis cezasına, eşi Öznur Yeşilot ise dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

büyücü dolandırıcı
İHA

Antalya'da 'sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenlediğini söyleyip birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, ‘Basit cinsel saldırı’, ‘Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’, ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot’un yargılanmasına devam edildi.

BASİT CİNSEL İSTİSMARDA DA BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle, kararda hiçbir indirimde bulunmayan mahkeme heyeti, Tali Yüksel Yeşilot’u, mağdurlar S.O., F.G., S.O., İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandırmaktan ‘dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına, E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerinden dolayı 56 yıl ceza aldı.

ADAMA 75, EŞİNE 19 YIL HAPİS

Toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeşilot’un eşi Öznur Yeşilot 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşmaya katılan çiftin kızları ise verilen kararın ardından, “Bana annemi geri verin” diyerek sinir krizi geçirdi.

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