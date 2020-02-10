DHA

İstanbul Şişli'de, edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü İbrahim Katırcı, Ergenekon Caddesi üzerinden aldığı yolcusunu Dolapdere'ye götürdü. Yolcu burada inerken taksici bir başka müşteri alarak Fatih'e doğru yola çıktı. Bu esnada arka koltukta oturan kişi, araç içerisinde bir çantanın olduğunu gördü.

YOLCU ÇANTAYI GÖRÜP SÜRÜCÜYE SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre yolcu çantayı sürücüye teslim etti. Taksi sürücüsü de yolcusunu Fatih'e bıraktıktan sonra bağlı olduğu durağa getirdi. Durak başkanı da çanta içerisinde bulduğu bir telefon numarası üzerinden çanta sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Bunun üzerine durağa gelen Oğuzhan Angın içinde 70 bin liranın olduğu çantayı teslim aldı.

"TELEFON NUMARASI ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Çanta içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştıklarını belirten taksici İbrahim Katırcı, "Sabah saatlerinde çalışıyordum. Bir müşteri aldım. Dolapdere'ye bıraktım. Ardından başka müşterileri aldım. Arka koltukta oturan kişi çanta var dedi. Bende çantayı alıp önce 153'ü bilgilendirdim. Sonra da çantayı durak başkanına teslim ettim. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştık ve durumu bildirdik. İçinde 70 bin liranın olduğu söyleyen çanta sahibi de birazdan gelerek çantayı teslim alacak" ifadelerini kullandı.

Duyarlı davranışından ötürü şoförüne teşekkür eden Aydın Taşkın," Şoför arkadaşıma böyle olgun bir davranışta bulunduğu için teşekkür ederim. Paranın sahibi de birazdan gelerek çantayı teslim alacak" şeklinde konuştu.

"TAKSİCİ ARKADAŞA TEŞEKKÜR EDERİM"

İçinde 70 bin liranın olduğu çantasını teslim alan Oğuzhan Angın,"Param bulunduğu için çok mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük bir yardımda bulundular. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmamız gereken ödemelerimiz mevcuttu. Çantayı bulamazsak büyük sıkıntıya düşerdik" diye konuştu.