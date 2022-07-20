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Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazası; 3 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükçekmece'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, helikopterin çarptığı TV kulesinin ait olduğu şirketin 3 ortağı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika: Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında 3 kişiye hapis istemi - Güncel haberler
Büyükçekmece'deki helikopter kazasında 3 kişiye hapis istemi
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DHA

Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede TV kulesinin ait olduğu şirketin 3 yetkili ortağı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA'nın haberine göre ilçede 10 Mart 2017 yılında Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopter, saat 08.20'de TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında bulunan kuleye çarparak düşmüştü. Kazada kaptan pilot Alaattin Nacar, ikinci pilot Ahmet Bulut ile Salim Özen, Rusya Federasyonu vatandaşı İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili soruşturma 5 yıl sonra tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kulenin yeteri kadar işaretlenip, ışıklandırılmadığı belirtilerek, 3 yetkili hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

STANDARTLARA UYGUN İŞARETLEME VE IŞIKLANDIRMA YAPILMADI

İddianamede, kazanın yaşandığı gün görüş açısının çok düşük olduğu belirtilerek, helikoptere ait ses kayıt cihazında yapılan incelemede, çarpmadan 22 saniye önce pilotun 'Kule şuradaydı dediği aktarıldı.

Kokpit içi konuşmalardan, pilotların kulenin yerini bildikleri ama göremedikleri, uçuş şartlarını koruyamamalarına rağmen uçuşa devam etmekte ısrar ettiklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Kazanın, helikopterin ana palin kısmının kuleye temas etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin, uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmamasının, kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olduğu değerlendirmesi yapıldı. Şirketin yetkili ortakları olan şüpheliler Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve Tamer T.'nin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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