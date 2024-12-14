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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Büyükçekmece Tepecikspor'un tribün liderine silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece Tepecikspor'un tribün liderine silahlı saldırı

        Büyükçekmece Tepecikspor'un tribün lideri, "Amigo Mami" olarak bilinen Muhammet Uçar'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kurşunla ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:51
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        'Amigo Mami'ye silahlı saldırı!
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları arıyor.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.

        Kurşunlardan 4’ü Uçar’ın vücuduna isabet etti.

        Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler Uçar’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları arıyor.

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