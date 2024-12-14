3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Uçar hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları arıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.