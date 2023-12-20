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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da yolda meydana gelen buzlanma zincirleme kaza meydana getirdi

        Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi

        Başkentte yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaşandı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:56
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        Buz tutan yolda zincirleme kaza!
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

        DHA'nın haberine göre kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi.

        Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. 10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

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