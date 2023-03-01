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Kahramanmaraş'ta 7 çadır yandı, 2 depremzede yaralandı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir çadır kentte elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. 7 çadırın yandığı olayda 2 depremzede yaralandı

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DHA
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

    Kahramanmaraş'ta, çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi de yaralandı.
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

    DHA'nın haberine göre Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadır kentte, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

     
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

    Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı.
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü. 7 çadır, kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar, başka çadırlara yerleştirildi. Polis, inceleme başlattı. 
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta çadır kentte çıkan yangında 2 depremzede yaralandı!

 

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