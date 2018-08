Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen açıkladı. Milli futbolcu, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrolünden başarıyla geçen ve çalışma iznini de alan 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu.

Leicester City, Freiburg'a ödenen bedeli açıklamadı... Ancak tarafların 18 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan Altınordu, Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a satarken sözleşmesinde sonraki satışından elde edilecek kârdan yüzde 25 pay alacağı maddesi koyulmuştu. Bu durumda Altınordu'nun bu transfer nedeniyle kasasına 4.6 milyon euro civarında bir para girmesi bekleniyor.

22 yaşındaki milli futbolcu, 2016 yazında Altınordu'dan Freiburg'a 2.65 milyon euro'ya transfer olmuştu.

— Leicester City (@LCFC) August 9, 2018

Habertürk, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olduğunu dün okuyucularına duyurmuştu...



Çağlar Söyüncü, 24 Mart 2016'da oynanan Türkiye - İsveç maçında ilk kez milli formayı giymişti. 14 kez milli formayı terleten stoper oyuncusu Freiburg ile 30 resmi maça çıktı.

"HER HİKAYENİN SONU YENİ BİR YOLA ÇIKAR"

Çağlar Söyüncü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Freiburg camiasına veda etti ve teşekkürlerini iletti.

Her hikayenin sonunun yeni bir yola çıktığını söyleyen Çağlar Söyüncü paylaştığı veda yazısında, "2 sene önce beni Freiburg'a getiren sözleşmeye imza attığımda, burada yaşayacaklarımı inanın hayal bile edemiyordum. Burada yaşadıklarım, oyunuma ve kişiliğime kattıkları, unutulmaz anılar... Hiçbiri hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak. Ancak bilirsiniz, her hikayenin sonu yeni bir yola çıkar. Benim için de artık yeni bir yola çıkmanın vakti geldi. Freiburg'da geçirdiğim her dakikanın benim için önemi büyük. Bende emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulübümüzün çalışanlarına ve sizlere çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Hikayemde yeni bir sayfa açmamı sağlayan, transferimde emeği geçen tüm menajerlerime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

CENGİZ ÜNDER: "ŞİMDİ CENK TOSUN DÜŞÜNSÜN"

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya üzerinden Çağlar Söyüncü'ye başarı dileklerinde bulunurken, milli oyuncunun Altınordu'dan takım arkadaşı olan Cengiz Ünder de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim hayırlı olsun, şimdi Cenk Tosun düşünsün (Gülerek)" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ