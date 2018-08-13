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Son dakika: Çağrı Heyetinden flaş açıklama!

Son dakika... CHP'de olağanüstü kurultay talep eden Çağrı Heyetinden bir açıklama daha geldi. Heyet bir kez daha kurultay talebini vurguladı. Yapılan açıklamada, " 'Partiyi yargıda tartıştırmayacağız' dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." denildi

13.08.2018 - 16:16 | Güncelleme: AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürüyor. Çağrı Heyeti, pazar günü Ankara'da bir araya gelerek yol haritasi belirlemişti. Heyet bir kez daha kurultay talebinde bulundu. Tüzük kurultayına dikkat çekti.

Çağrı Heyetinin açıklamasının tamamı şöyle:

"12/08/2018 günü Değişim ve Umut Kurultayı için Ankara’da toplantıya katılan CHP Kurultay Delegelerinin oy birliği ile almış olduğu karardır.

Bugün yaşadığımız büyük rejim krizi hızla ekonomik krize dönmüştür. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmekte, halkımız fakirleşmekte, ülkemiz felakete sürüklenmektedir. Ortaya çıkan ağır kriz koşulları, siyasi partilerde değişimi zorunlu kılmaktadır.

Sorumluluk yeniden Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir. CHP Türkiye’de yeniden İktidar alternatifi olmak zorundadır. CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut olmalı ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır.

24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında ortaya çıkan ekonomik ve siyasal tablo karşısında yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin ve üyelerimizin talebi “değişim ve umut” olmuş ve bu beklenti partimizin Olağanüstü Kurultayını toplanmasını gündeme getirmiştir.

Olağanüstü Kurultayın yapılması için sayısal yeterlilik sağlanmış, siyasal irade ortaya konulmuştur. Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ve yakın zamanda gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle ve partimizde tartışılan yapısal sorunlar karşısında yükselen Değişim ve Umut talebiyle Olağanüstü Kurultayın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü Kurultay bir an evvel toplanmalıdır.

Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız.

Ertelenemez ihtiyacımız olan yapısal sorunlarımızın tartışılacağı yer kurultaydır. Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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