SON DAKİKA!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 16.00'da Türk-İş Başkanı ile bir araya gelecek.

2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk-İş koordinasyon kurulu cuma günü eylem kararı almıştı. Eylem planı üç aşamadan oluşuyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla işyerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güvenpark’ta buluşacak.

HAK-İŞ'E YENİ TEKLİF

Öte yandan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.