Çamaşır suyu tankı patladı! 5 kişi tedavi altına alındı 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... İlçede tehlikeli atık depolama alanındaki bir tankerden henüz bilinmeyen sebeple kimyasal madde sızdı.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Depolama alanının bekçisi, yandaki iş yerlerinin bekçileri ve aileleri olmak üzere kimyasal maddeden etkilenen 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sızıntı nedeniyle çevrede bulunan bazı köpek ile kedilerin de öldüğü bildirildi.

ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin hızla olaya müdahale ettiği ve kimyasal sızıntıyı kontrol altına aldığı belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, fabrikanın, ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi ve iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediyenin çevre mühendisleri de sızıntı dolayısıyla olay yerinde inceleme yaptı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, patlamanın yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, iş yerinde ruhsat hilafı tespit edildiğini, ruhsatında "depolama faaliyetinde bulunabilir" ibaresi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız."

"KOKUDAN DOLAYI NEFES ALAMADIM"

Yandaki iş yerinin bekçisi Ali Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 03.30'da sahura kalktığını, bir koku hissettiğini, aşağı indiğinde kokudan dolayı nefes alamadığını söyledi.

Yukarıdaki eşi ve çocuğuna bile durumu söyleyemeden sokağın başındaki hastaneye koştuğunu anlatan Genç, işçilere durumu söylediğini, daha sonra kokuyu duyan çocuğunun, eşiyle beraber dışarı çıktığını ve hastaneye gittiğini aktardı.

Hastanede ailecek serum ve oksijen tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını ifade eden Genç, "Ben hayatımda böyle bir koku görmedim. Ben öksürdüğümü bilmem, sigara da kullanmam ama hala boğazım yanıyor. Bayağı etkilendik. Bizde kedi vardı, iki günlük 3-4 yavrusu vardı, onlar da ölmüş." diye konuştu.

Diğer iş yerinin bekçisi Özkan Kobatan, gece saatlerinde olayın olduğunu, depolama alanının bekçisinin can havliyle kendini iş yerlerinin önüne attığını ifade etti.

Gece bekçisi arkadaşlarının, yardım ettiğini ve bu sırada da kendisinin de etkilendiğini, yetkililere durumu bildirdiğini anlatan Kobatan, iki bekçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.