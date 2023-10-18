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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Can Atalay'ın ihlal başvurusunda tarih netleşti

        Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:41
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        Can Atalay'ın ihlal başvurusunda tarih netleşti
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        Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunu, 25 Ekim'deki Genel Kurul gündemine aldı.

        AA'da yer alan habere göre Kurul'un, 25 Ekim Çarşamba günü Atalay'ın bireysel başvurusunda kararını vermesi bekleniyor.

        TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

        Atalay'ın avukatları da milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

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        #son dakika
        #Can Atalay
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