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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı - Güncel haberler

        Çanakkale'de boğaz trafiği durdu!

        Çanakkale'de boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime dev ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:29
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        Çanakkale'de boğaz trafiği durdu!
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        Çanakkale'de kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

        DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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        GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe´den 09.00 ve 15.00 seferleri. Gökçeada´dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri yapılamayacak.

        BOĞAZ HATTI GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

        Ayrıca GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı´ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

        TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime dev ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

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