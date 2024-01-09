Çanakkale'de boğaz trafiği durdu! Çanakkale'de boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime dev ara verildi

Çanakkale'de kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. REKLAM

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe´den 09.00 ve 15.00 seferleri. Gökçeada´dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri yapılamayacak.

BOĞAZ HATTI GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU Ayrıca GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı´ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime dev ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.