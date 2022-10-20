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Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapandı

Son dakika: Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
Çanakkale Boğazı kapandı
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DHA

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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