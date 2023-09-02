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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de dere yatağına uçan araç sabah fark edildi

        Çanakkale'de dere yatağına uçan araç sabah fark edildi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kamyonet gece saatlerinde uçuruma devrildi. Kaza ise sabah hava aydınlanınca fark edildi. Minibüsün şoförü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:49
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uçurumda yuvarlanarak dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Evciler köyünden Çavuşlu köyüne gitmek üzere yola çıkan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

        Kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Metin Ergin'in dün gece evinden ayrıldığı, kazanın sabah bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

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