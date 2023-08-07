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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Çanakkale'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

        Çanakkale'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde genç çam ağaçlarının olduğu ormanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:26
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        Çanakkale'de orman yangını çıktı!
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

        Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi.

        Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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