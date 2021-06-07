Feci kaza! 1 polis şehit, 1 astsubay yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Çanakkale’de 1 astsubay hayatını kaybetti, görev başındaki 1 polis şehit oldu - HABERLER
ABONE OL

Son dakika! Çanakkale’de feci kaza: 1 astsubay hayatını kaybetti, görev başındaki 1 polis şehit oldu

Son dakika haberi... Çanakkale'de polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracı, karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, görev başındaki polis memuru Türkmenoğlu şehit olurken, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi

SON DAKİKA! Çanakkale’de 1 astsubay hayatını kaybetti, görev başındaki 1 polis şehit oldu - HABERLER
Feci kaza! 1 polis şehit, 1 astsubay yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
DHA

Kaza saat 23.45´te Çanakkale-İzmir karayolunun 4´üncü kilometresinde meydana geldi. Mesai arkadaşını eve bırakan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracıyla İzmir istikametine giderken, karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yaptığı belirtilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık yönetimindeki 60 NU 575 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki sürücü de demir yığını haline dönüşen araçlarda sıkıştı. Metrelerce sürüklenen araçlardan Işık'ın kullandığı otomobil kazadan sonra alev alarak yanmaya başladı.

AKARYAKIT İSTASYONU GÖREVLİLERİ VE BEKÇİLER YARDIMA KOŞTU

Olay yerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda bulunan bekçi ve görevliler, 155'e ihbarda bulunurken, kazazedelere yardıma koştu. Yanan otomobile ilk müdahaleyi istasyon görevlileri yangın tüpleri ile yaptı. Kısa süre sonra kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye görevlileri Türkmenoğlu ile Işık'ı, sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılardan Cihan Türkmenoğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; Cihan, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu.

Kazada kalbi duran otomobil sürücüsü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'a ise olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Işık, burada devam eden kalp masajına rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman olay gelerek, kaza hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemede ise polis memuru Türkmenoğlu'nun, tersten gelen aracı son anda fark edip fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediği belirtildi. Vali Aktaş ve Emniyet Müdürü Karaduman daha sonra hastaneye giderek, şehit polis memurunun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hurdaya dönen araçlar ise çekicilere yüklenerek kaldırıldı. İtfaiye görevlileri olay yerine dağılan araç parçaları ile yola dökülen yağları temizledikten sonra, karayolunda trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müsilaj genelgesi!
GÜNDEMÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müsilaj genelgesi!
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Tayt yüzünden feci şiddet iddiası! - VİDEO HABER
GÜNDEMTayt yüzünden feci şiddet iddiası!
İstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEMİstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi
Sınırda kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMSınırda kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi
Horoz dövüştüren 24 kişiye 32 bin lira ceza
GÜNDEMHoroz dövüştüren 24 kişiye 32 bin lira ceza
Son dakika: Ahmet Şık hakkında resen soruşturma
GÜNDEMAhmet Şık hakkında resen soruşturma
MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU! Son Dakika: Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı! - Haberler
GÜNDEMMelek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı!
Kurtarıcılar! Son dakika: Şişli'de sokak ortasında dövülen kadını, motosikletli grup kurtardı
GÜNDEMKurtarıcılar! Darp edilen kadının yardımına koştular
SON DAKİKA: Kayıp kadın vahşetinde kan donduran ifade! Her şeyi itiraf etti - Haberler
GÜNDEMKayıp kadın vahşetinde kan donduran ifade!
KARANTİNA! Son dakika: O kentte toplu cenaze namazı ve karantina! - VİDEO
GÜNDEMO kentte toplu cenaze namazı ve karantina!