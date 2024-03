İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Saat 15.0 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Canan Kaftancıoğlu yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu açıklamasında, "Herkes şu an takip ettiği üzere İl Başkanlığı binamızın alınmasıyla ilgili, şüpheli olarak ifade vermek üzere savcılıktaydım. Aslında savcılıkta ifadeden sonra açıklama yapmadan ayrılmayı düşünüyordum ama sizlerin özellikle de kadınların çoğunlukta olduğunu görünce fikrim değişmiş olabilir. Saatlerce kapıda beklediğinizi görünce sizler en azından hiçbir şey söylemeden gitmenin sizlerin emeğinize haksızlık olacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yapıyorum" dedi.

Kaftancıoğlu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldiğini belirterek, "Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığım şey, neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularını kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım. Ne mutlu ki hepsinin içinde ayakkabılar vardı. Ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım, şimdi gene kadın arkadaşlar var. Buradan çıkışta bir tane ayakkabı almaya gideceğim. Yani bu vesileyle ayakkabılarımın yenilenmesi gerektiğini öğrenmiş oldum. Şimdi bunu biraz gülerek söylüyorum ama içeride de söylediğim bir şeyi tekrarlayayım, acı acı gülerek Aziz Nesin'in dediği gibi değerli arkadaşlar, gayri meşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsa idim, ifade vermeyi reddederdim diyerek ifadeye başladım. İlk ben olsaydım. Önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey nettir. Bilgilerimizi paylaşırdık" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, seçime 9 gün kaldığını belirterek, "Ne kadar üzücü ki 2019'da alınmış olan İstanbul İl Örgütünün katkılarıyla alınmış olan il binasını, seçime 9 gün kala, yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak vakit bulamamışlar seçim öncesi. Cumhuriyet Halk Partisini, partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir. Ve bu davada şüpheli olarak gelmem, yanlış anlaşılmasın kendimi önemsediğimden değil, kendimi bildiğimden dolayı, yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı, seçim öncesi yapılan ve seçime kadar da sürdürmeye çalışacakları siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçlerdir. İçeride de İl Binasının alımına dair bütün sorulanları aynı size anlattığım gerçeklikte yanıtladım" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, "Süreci sizin başlattığınız ancak el çektirildiğiniz iddiaları var?" sorusuna "Öyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri, ne de bilgisi olabilir. Öyle bir ifadeyi niye verdiği konusunda fikrim yok" diye yanıt verdi. "Görüntü kayıtlarının Tuncay Yılmaz'a verildiği" sorusuna ise Kaftancıoğlu, "Bilmediğim konuda yorum yapamam" dedi. "Fatih Keleş'in 'Bir tuğla da sen koy' kampanyası yapıldığı yönünde ifade verdiğinin" sorulması üzerine Kaftancıoğlu, bu konuda detaylı ifade verdiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti. Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta, Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan da "beyan sahibi" sıfatıyla ifade vermişti. Görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel bu sabah ifade vermişti.

ONUR ÖKSEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Öksel ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinden sonra kasım ayında istisnai memuriyet atama yoluyla Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in özel kalemi olarak işe başladığını söyledi.

Bu görevinden yaklaşık 2 yıl sonra belediyede insan kaynakları müdürü pozisyonuna geçtiğini, halen ise Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Öksel, basında "izne çıktığı" haberlerine ilişkin, "Ben 29 Şubat'ta başkanlık oluru ile 4 Mart tarihi itibarıyla yıllık iznimi kullanmaktayım. Şehir dışına çıkmadım, İstanbul'dayım." dedi.

Öksel, görüntülerin çekildiği tarihte, belediye başkanının özel kalemi olarak görev yaptığını, başkan Keskin'in kendisini, avukatı Ergün Özer'in avukatlık ofisine çağırdığını ve görüntülerde yer alan çantayı verdiğini söyledi.

Çantayı teslim aldığında içinde para olduğunu bildiğini ancak nereye ve ne amaçla götüreceğini bilmediğini iddia eden Öksel, "olayı belediye başkanının kendi şahsi konusu" olarak bildiğini, bu nedenle çantayı teslim aldığını belirtti.

Öksel, Keskin'in kendisine açık adres yazılı kağıt verdiğini ve kendisinin de söz konusu adrese gittiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ofise gittiğimde orada o tarihte CHP İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ve il başkanının basın danışmanı olan Can Poyraz oradaydı. Onları görünce parti ile ilgili bir durum olduğunu anladım. Oraya gittiğimde tanımadığım ancak dün (21 Mart 2024) sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu olduğu belirtilen şahıs da oradaydı. Masanın başında duruyordu. Masa üzerinde para vardı ve paralar sayılıyordu. Ben de laptop çantası boyutunda bir çantanın içinden paraları çıkararak masanın üzerine bıraktım ve görüntülerde yer alan bir koltuğa oturdum. Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra tek başıma ofisten ayrıldım."

Kendisine Muammer Keskin'in parayı teslim ettiğinde ne kadar olduğunu, nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söyleyip söylemediğinin sorulması üzerine Öksel, "Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et.' dedi. Bende amirimin verdiği talimata uyarak çantayı götürdüm. Ofise gittiğimde Özgür'den CHP İstanbul İl Parti Binası'nın satın alınacağını öğrendim. Ben ofiste bulunanlardan sadece Özgür Nas'ı ve Can Poyraz'ı tanıdığım için odada bulunan diğer kişilerle muhatap olmadım. Bu kişilere 'Tamam mı? Bir sorun var mı?' diye sorduğumda onlar da 'Tamam sorun yok. Her şey yolunda.' diye söylediler." ifadesini kullandı.

Şüpheli Öksel, daha sonra başkanlık binasına geri döndüğünde Keskin'e il binasının satın alımını öğrendiğini söylediğinde ise Keskin'in "Evet, evet biliyorum zaten." diye yanıt verdiğini belirtti.

3 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı bildirildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.