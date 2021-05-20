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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: 'Canlı bomba' şüphesiyle gerginlik - Haberler
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Son dakika haberler... Tunceli'de 'canlı bomba' şüphesiyle gerginlik

Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı

Son dakika: 'Canlı bomba' şüphesiyle gerginlik - Haberler
'Canlı bomba' şüphesiyle gerginlik
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DHA

Kentte öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı.

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.

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