'Canlı bomba' şüphesiyle gerginlik 0:00 / 0:00

DHA

Kentte öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı.

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.