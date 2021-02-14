Canlı yayında silah sesleri! 0:00 / 0:00

DHA

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kadın, dün akşam kendisini tehdit eden 2 kişi olduğunu söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine hızla ekip yönlendirildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler şüphelilere müdahale ederken, kadın ise yine sosyal medyadan canlı yayın yaparak, "Erenler'deyim. 2 kişi beni ölümle tehdit ediyor. Ne olur yardım edin. Kapının önünde polis var, bekçi var ama onlara da mukavemet ediyorlar, ne olur yardım edin" dedi.

Kadının paylaşımı sırasında ise 2 el silah sesi duyuldu. Olay yerine hızla gelen polis ve bekçiler, kadını tehdit ettiği söyleyen şüphelileri etkisiz hale getirdi. Genç kadının canlı yayın sırasında yaşadığı korku ise görüntülere yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden açıklama yapıldı. Olaya karışan 2 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen kadın vatandaşımıza emniyet güçlerimiz Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır" denildi.