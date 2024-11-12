Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.243,04 %-0,36
        DOLAR 34,3769 %0,11
        EURO 36,5456 %-0,18
        GRAM ALTIN 2.876,78 %-0,60
        FAİZ 44,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,61 %-0,83
        BITCOIN 89.034,00 %1,16
        GBP/TRY 44,0105 %-0,45
        EUR/USD 1,0620 %-0,33
        BRENT 71,95 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 4.703,54 %-0,60
        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu

        TCMB verilerine göre cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cari fazla eylülde 2,99 milyar dolar oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB verilerine göre Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon doları fazla kaydedilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon dolar fazla verdi.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.113 milyon dolar olarak gerçekleşirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7.390 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

        BAKAN ŞİMŞEK'İN DEĞERLENDİRMESİ

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın geçen ay 10 milyar doların altında gerçekleştiğine işaret ederek, "2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi." ifadesini kullandı.

        Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

        "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi." bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyrinin eşlik ettiğini belirtti.

        Şimşek, yıllık hizmetler gelirinin de, eylülde, 112 milyar dolar olduğunu bildirdi.

        Dış finansman konusuna da değinen ve bu alanda güçlü görünümün sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş