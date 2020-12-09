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Sabancı Holding bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, iştiraki Carrefoursa'nın paylarının fiili dolaşım oranını yüzde 5'e yükseltme kararı aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul, Eylül ayında yaptığı bir duyuru ile aralarında Carrefoursa'nın da yer aldığı fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Sabancı Holding KAP'a yaptığı açıklamada, portföyündeki Carrefoursa paylarından 2.5 milyon TL nominal değerli kısmının

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamı veya bir kısmının ikincil piyasada veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak fiili dolaşım oranının yüzde 5'e yükseltileceğini belirtti.

Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için Ağustos ayında sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Carrefoursa'nın Fransız hissedarı Carrefour ise

sermaye artırımına katılmayarak yeni pay alma hakkını bedelsiz olarak Sabancı Holding'e devretme kararı almıştı.

Böylece Sabancı Holding'in şirketteki payı yüzde 59.08'e yükselmiş, Carrefour'un payı ise yüzde 37.55 olmuştu. Carrefoursa'da yüzde 3.37 pay ise diğer hisesdarlara ait bulunuyor. Carrefoursa hisseleri saat 11.24'te yüzde 6 primle 113.8 liradan işlem görüyor.