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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Çatalca'daki vahşette kan donduran ifade! - Haberler
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Son dakika haberler... Çatalca'da boş arazide ölü bulunan kadının katil zanlısı yakalandı

İstanbul Çatalca'da geçtiğimiz yıl boş bir arazide ölü bulunan Zeynep G.'nin katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin sorgunda, Zeynep G.'yi yanlışlıkla kalbinden bıçakladığını söylediği öğrenildi

Son dakika: Çatalca'daki vahşette kan donduran ifade! - Haberler
Çatalca'daki kadın cinayetinde kan donduran ifade!
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İHA

Olay, 15 Eylül 2019 günü 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep G.’nin ortadan kaybolması üzerine ekipler harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Çatalca’da boş bir arazide jandarma ekipleri bir cansız beden buldu.

İHA'nın haberine göre, kimliğinin tespit edilmesi için cansız beden üzerinden bir parmak izi alınıp inceleme başlatıldı. Alınan parmak izinde bir sonuç bulunamadığı için cenaze kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Daha sonra konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Ekipler, emniyet arşivlerinde bulunan parmak izi ile cansız beden üzerinden alınan parmak izini karşılaştırılarak kadının kimliğini tespit etti. Güngör’ün Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre göğsünden bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

HATAY'A KAÇMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemesiyle PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kullanarak Ecevit B.’nin aracını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Hatay’a kaçtığı belirlenen Ecevit B., 8 Ocak Cuma günü gözaltına alınarak, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Olayda ilgili bağlantısı olduğu düşünülen ablası M.D. ve İ.D. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Ecevit B., yanlışlıkla Zeynep G.’yi kalbinden bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi.

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