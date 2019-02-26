Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin,

"ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor."

"İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığım konuşmada, çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz dedim. Darbe girişiminin olduğu dönemde konuşuyorlardı ama hiçbir şey yapmadıklarını gördük. 9 gencin idam edilmesi ve Sisi'nin yanında olmaları çifte standardı gösterdi. Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür."

Irkçılık, İslam karşıtlığı düşmanlıklar Avrupa'yı aşındırmıştır. Değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır, itirazımız budur. Mısır'daki gelişmeler de bunu göstermektedir.

"S-400'ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez."