Çavuşoğlu'nun CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuşmasından satır başları;

"New York'taki görüşmede yol haritasında gecikme var. Diğer taraftan bu yol haritasının en sonunda Münbiç bittikten sonra diğer bölgelerin istikrara kavuşması için bu yol haritası uygulanır.

Bunu da zaten Pompeo ile beraber onaylamıştık. Tabi bu yol haritasını biz onayladık ama hem Sayın Erdoğan hem Trump da gördü. Siyasi irade var."

"Fırat'ın doğusuna gelecek olursak YPG tabiri caizse azgınlık içine girdi. Kendi ideolojilerinden olmayan Kürtler dahil herkese çok ciddi bir baskı uygulamaya başladı. Bunun sebebi Amerika'ya verdiği destektir.

Bizim sınırımızın öbür tarafında bizim için tehdittir, ne gerekiyorsa onu yapacağımızı söyledik. Kendilerine de dedik ki, siz madem kontrol altında tutuyorsunuz neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz?

Eğer bu karar YPG'yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG'ye de ABD'ye de fayda sağlamaz. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Bu kararlılığımızı Afrin'de de gösterdik."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed Bin Selman'ın Arjantin'de G-20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorulara ise, Suudi Veliaht prens ile görüşmek için bir engel yok. Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın" yanıtı verdi.

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