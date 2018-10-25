Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin meselesinde herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek delilleri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 15+3 kişi neden tutuklandı? Bunlara talimatı kim verdi? Hala Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı. Neden söylemiyorsunuz? Burada bir suç var, bir de insani bir boyutu var. Ailesi son görevini yapmak istiyor. Adli Tıp dahil araştırma ve çalışmalar sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Bu soruşturma Türk Hukuku'na göre yürütülmelidir. Tutuklanan şahıs veya kim ortaya çıkarsa Türkiye'de, Türk Hukuku'na göre yargılanması gerekir. Talebimiz bu yöndedir. İşbirliği yapmak isteyen herkesle işbirliği de yapıyoruz. Uluslararası mahkemeye taşıma gibi bir durumumuz yok. İnsiyatif alır başlatırlarsa destek olur, elimizdeki bilgileri veririz." ifadelerini kullandı.

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