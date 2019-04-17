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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif i kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Dışişleri Konutu'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, ABD'nin ambargolarına karşı olduklarını her platformda doğrudan ABD'lilere net şekilde söylediklerini belirtti.
Çavuşoğlu, "ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır."
ZARİF: ESAD İLE GÖRÜŞMEMİN RAPORUNU SAYIN ERDOĞAN'A SUNACAĞIM
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'de Esad ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" açıklamasında bulundu.
İran olarak bölge ülkelerinin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmasını istediklerini belirten Zarif, ülkelerin iç işlerine veya uluslararası ilişkilerine müdahale etmediklerini, sadece temennilerini ilettiklerini söyledi.
Zarif, Suriye'de siyasi çözüm süreci kapsamında oluşturulması planlanan Anayasa Komisyonu için Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile diyaloglarının devam ettiğini, rejim tarafının BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bu konuyu detaylı şekilde konuştuğu bilgisini aktardı.
Anayasa Komisyonunun kimlerden oluşacağı ve komisyonda hangi usul ve esasların hakim olacağı konularının çözülmesi gerektiğini hatırlatan Zarif, Astana sürecinin bir sonraki oturumunun da gelecek günlerde Nur Sultan'da yapılacağını, sürecin bir adım daha ileri götürülmesini umduklarını söyledi.
Türkiye'nin kendisine yönelik tehditler hakkındaki endişelerini anladıklarını vurgulayan Zarif, Suriye'de güvenliğin sağlanmasının en etkili yolunun sınırlarda ordunun hakimiyet kurması olacağını savundu.
Zarif, "Bizim için Türk halkının huzuru ve güvenliği çok önemlidir. Bu konuda çok ciddi iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.
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