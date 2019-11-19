Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı karara tepki gösterdi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 19, 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasadışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BRÜKSEL YOLCUSU

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı belirtilerek, "Dışişleri Bakanları toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı'nın son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın Brüksel'de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır" denildi.