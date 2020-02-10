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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Cumartesi günü Rusya'dan bir heyet geldi. Toplantılar gerçekleşti. Bu görüşmede karşılıklı öneriler oldu. Bu toplantı neticesinde bir mutabakat sağlanmadığı için, sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda anlaşıldı. Bugün 12 itibariyle toplantılar devam ediyor.

Ateşkesin tesis edilmesi için rejimin saldırganlığı sonlanması gerekiyor. Bu saldırganlık devam ederse gereken adımları atacağımızı muhattaplarımıza ilettik. Rejim saldırganlığını sürdürürken, bu kadar sivil insan ölürken, siyasi süreçten, anayasa komisyonundan bahsetmek mümkün değil. Eğer bugünkü toplantıdan bir sonuç çıkmazsa, görüşmeler daha üst seviyelere çıkabilir. Gerekirse iki lider bir araya gelebilir.

(Akıncı'nın açıklamaları) Ben KKTC içinde iç siyasetten sorumlu biri değil. Biz daha çok Kıbrıs müzakereleri konusunda işbirliği yaptık. Bu süreçte de Kıbrıs'ta bir çözüm için, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği konusunda tutumumuz ortadadır. Şimdi bakıyoruz seçim zamanında Sayın Akıncı, Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Konuştuğu konular Türkiye'de ve KKTC'de gündeme geldi mi? Hayır. Biz şimdi KKTC'nin siyasi eşitliğini savunurken, Türkiye'ye bağlanma gibi kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar gündeme mi geldi ki, bunu konuşuyoruz. Biz şu müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Bunları anlatacağız. Biz şu ana kadar bu kadar dürüst olmayan siyasetçiyle hiç çalışmadım. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi hiç yakışmıyor. Biz Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Akıncı niye Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken teröre destek veriyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının düşünmesi gerekiyor."