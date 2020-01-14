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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter'in Libya'daki ateşkes anlaşmasını imzalamamasıyla ilgili konuştu.

Hafter'in kararının kimin barış kimin savaş istediğini gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.