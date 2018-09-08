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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Felakete neden olur!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran Zirvesi'ndeki üç liderin ortak açıklamalarının ardından Türkiye dönüşü İdlib ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

08.09.2018 - 17:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tahran Zirvesi'nin ardından basının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu;

"Suriye'de İdlib özelinde saldırılar daha önce başlamıştır. İki devlet arasında savaşın başlaması resmi, gayrıresmi başlaması diye bir şey olamaz. İçerde radikal gruplarla ılımlı grupları ayırma konusunda çok çaba sarf ettik. Şu anda buraya saldıran Halep'ten, Humus'tan hatta güneyden Dara'dan koridorlar açılarak ya da bilerek getirildi. Amacın zaten bunları kullanarak İdlib'e saldırmak olduğunu biliyorduk. Rejim bunları bahane ederek saldırdı. Biz dün tavrımızı koyduk. Astana ruhuna uygun bir şekilde çözülmelidir, ateşkes bunun çözümü. Ayrıca batı ülkelerine defalarca söyledik. En son Rakka'dan bu terör örgütlerini nereye gönderdikleri belli değil, çölde olduklarını söylüyorlar, onları bahane ederek başka terör örgütlerini destekliyor. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için tavrını koyan tek ülke Türkiye'dir.

Bildiride olduğu gibi Cumhurbaşkanımız da, ateşkesi vurguladı. Çatışmalar duracak, yine siyasi sürece odaklanacak. İran ile yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız Tahran zirvesiyle sınırlı değildir. Muhattaplarımızla görüşmelerimiz sürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmemizde de böyle bir saldırı olursa insanların evlerini terk ederek Türkiye'ye ya da başka ülkelere geleceğini söyledim, bu çarpıtıldı. 2 milyon insanın Türkiye'ye gelme ihtimali var. Böyle bir durum her yeri etkiler, ortaa tedbirler almamız gerekiyor. Burada Birleşmiş Milletler önemli. İnsanların evlerini terk etmemesi, terk etmek zorunda kalırsa barınabilmesi için hazırlık yapıyoruz. İdlib, çatışmasızlık bölgesidir, aksi takdirde insani felaket yaşanır." açıklamalarında bulundu. 

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