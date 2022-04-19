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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irkçı saldırıların her türlüsüne karşı olmamız, mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Kanada ve İsveç'teki islamofobik saldırılar hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Ramazan ayında İslamofobik saldırıların artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmayız. Irkçı saldırıların her türlüsüne karşı olmamız, mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin ise, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı yok. Kınama açıklaması yapmayıp, mücadeleyiz sürdürmemiz lazım" dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna hattında diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Hangi tarafın teklifini diğer taraf kabul etti ya da etmedi bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna garantör ülke istiyor, biz Türkiye olarak bir taraftan Ukrayna ile ve ismi garantörlükte geçen ülkelerde iletişimdeyiz." dedi.