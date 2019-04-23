Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenlediler.

Reynders ABD'nin İran'a ambargosu hakkında, "ABD'nin yaptırım kararına AB karşı olduğunu söyledi. ABD nükleer anlaşmadan çekildi. Nükleer anlaşamaya taraf olan nükleer anlaşmada kalacağını söyledi. ABD muafiyeti kaldıracağını söylüyor. Bu birçok ülkeyi etkileyecek." dedi.

"Bugün ABD çekilme kararı almıştır. Birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bugün Suriye'ye getirilen her bir silah Suriye'nin istikrarı için tehlikedir, Bizim için de ciddi bir tehdittir. Fırat'ın doğusuna da operasyon başlatmamızın sebebi budur. PKK ve YPG Türkiye'ye yönelik tacizlerinin sayısını artırmıştır."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İslam düşmanlığından en çok etkilenen Avrupa'da yaşayan Türkler. Buna karşı birlikte çözüm bulmamız gerekiyor. Parlamenter meclis, eski bildiğimiz meclisten çok uzak. Değerler yerine ideolojiler hakim oldu. Bu Avrupa'daki tüm kurumların karşı karşıya kaldığı bir durum. Yer yer NATO'da da bunun belirtilerini görüyoruz."