Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.

Dışişleri kaynakları Çavuşoğlu'nun Pompeo ile görüştüğünü belirtirken, görüşmenin nedeni ya da içeriğine ilişkin detay vermedi. Görüşmeye ilişkin açıklamanın öncesinde, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülen Cemaatine yardım ettiği ve PKK'ya destek verdiği suçlamaları nedeniyle İzmir'de tutuklu olarak yargılandığı davada tutukluluğun devamı kararı çıkmıştı. Ancak görüşmenin içeriğinin bu konu ile ilgili olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi.

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