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Son dakika... Çavuşoğlu: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldiği ve Ankara'da kendisine ses kayıtlarının dinletildiği, deşifrelerin verildiği iddialarına yönelik Çavuşoğlu, "Türkiye kimseye ses kaydı vermedi. Elimizde bazı bilgiler ve deliller var" dedi

19.10.2018 - 12:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmit Bushati ile Tiran’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini dile getirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den ses kaydı talep ettiğine dair haberi okuduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye ses kaydı vermesi söz konusu değil. Başsavcılığımızın başlattığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz. Bu soruşturma kapsamında gecikme olsa da Başkonsolsuk binası, rezidans ve araçlarda aramalar ve araştırmalar yapıldı. Bunların laboratuvar inceleme sonuçlarını bekliyoruz. Ortaya çıkacak sonuçları şeffaf bir şekilde tüm dünya ile paylaşacağız. Herhangi bir ülke ile o yada bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye’nin yürüttüğü süreç tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. Şu ana kadar yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde elimizde bazı bilgiler, deliller var. Ama bunları araştırma sonlandığı zaman dünya kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    vermedik dediyse kesin verilmiştir. biliyosunuz ne derlerse tersi çıkıyor.
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