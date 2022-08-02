Kılıçdaroğlu'ndan Erzurum'dan mesajlar 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Meclis tatile girdi, memleketin sorunlarını seyredelim, böyle bir şey yok. Bir karar aldık. Aklımıza tek bir kent geldi Erzurum. Tarihi, kadim şehir. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli bir kent neden CHP'ye sempati göstermedi. Neden tek milletvekili çıkarmadı? Bu sorunun cevabını ben vereyim; kabahat CHP'lilerde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Gel otur, derdini dinle. Biz Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik" diye konuştu.

KURTULUŞ SAVAŞI HATIRLATMASI

Kurtuluş Savaşı mücadelesini hatırlatan CHP lideri şunları söyledi:

"1915-16 Çanakkale Savaşları'nda bu ülkenin vatandaşları Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Sonra bir dönem değişti. Bir kişi çıktı, 'O gemileri serbest bırakın gelsinler' 1918. O mücadele verdiğimiz, Çanakkale geçilmez dediğimiz tüm gemiler ve düşman askerleri Çanakkale'yi geçtiler ve Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. Bir kişinin iradesiyle. Hani Çanakkale geçilmezdi? Dönemin padişahı 'Herkes gelsin' dedi. O zaman Yıldırım Orduları Başkomutanı Haydarpaşa'ya indi. Gemileri gördü, 'Geldikleri gibi gidecekler' dedi. Erzurum'a geldi. Erzurum sıradan bir kongre değildir. Erzurum Kongresi, millet iradesinin ilk kez telaffuz edildiği kongredir. Biz hiçbir bayrağın altında duramayız, mandayı ve himayeyi kabul edemeyiz."

MECLİS'E OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

"Şimdi milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "100 ağır mücadeleler verdik hakimiyeti milliye için. Parlamento dün toplandı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Sağlık çalışanlarının görüşlerini aldık. Sorunların çözüm adresi TBMM'dir. O Meclis, gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'tir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Gün olacak, hepsi gelecekler, gün olacak Meclis'in önündeki bayrak hakimiyetin millette olduğunu gösterecek" dedi.

"ONLARI KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla kavgalıyız. Niye kavgalıyız? Ömrü savaş meydanlarında geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar değerli olduğunu söylüyor. Savaşın acımasızlığını görmüş. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Suriye'ye gireceklerdi, namaz kılacaklardı değil mi? Onlar Suriye'ye gitmeden 3,6 milyon Suriyeli geldi. Niçin, neden oldu? Hiç kimse endişe etmesin. Irkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "PTT'nin 14 bin çalışanı var. İlk taşeron işçi örgütlenmesini Erzurum'da yaptım, sonra diğer illerde yaptım. 'Kadro verilmez' dediler, kadro verdiler. Erzurum'dan söz veriyorum; tamamına kadro vereceğiz. 14 bin PTT taşeron işçisine sesleniyorum, Bay Kemal sizin hakkınız teslim edecek" dedi.

"ERZURUM 62'NCİ SIRADA"

Erzurum'da yaşanan sıkıntılara değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "30 Eylül 2017. Devleti yöneten kişi televizyonda konuşuyor. 'Erzurum neden ülkemizin ilk 10 şehrine girmez' diyor. Doğru. Erzurum bütün doğunun özlemle görmek istediği kentti. Erzurum'un misafirperverliğini hepimiz biliyoruz. Erzurum bölgenin en kalkınmış kenti olarak bilinir. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak bilinirdi. 20 yıldır yönetiyorsun kaçıncı sırada 62'nci sırada. Bu benim içimi acıtıyor. Bu bölgenin büyüme potansiyeli en yüksek olan kentinin sürekli kan kaybetmesidir. Erzurumluların çoğu Erzurum'un dışında yaşıyor. Altyapı yetersizliği var. İnterneti olmayan binlerce çocuk var. Kişibaşına gelirde sürekli kan kaybediyor. 2018'de 5655 dolardan, 5166 dolara düşmüş" dedi.

Erzurum'daki şeker fabrikasının özelleştirilmesine tepki gösteren CHP lideri, "Erzurum'da şeker fabrikası vardı, özelleştirildi. Orada binlerce işçi çalışıyordu şimdi bir avuç. O işçilerin hakkını savunacağım" diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE KIRMIZI MAZOT

Çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Canlı hayvandan yeme kadar dışarıdan getiriyorlar, yulaftan mısıra kadar dışarıdan getiriyorlar. Komisyon alıyorlar, ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğim. Bu milletin alınterini birilerine sömürtmeyeceğim. Havza bazlı planlama yapacağız. Çiftçi ürettiği için zarar etmeyecek. Maliyet belli. Tarım Mahsulleri Ofisi, çiftçinin kara gün dostu olacak. Çiftçinin üretim araçları asla haczedilemeyecek. Çiftçiye ÖTV ve KDV'si olmayan kırmızı mazot vereceğiz. Köylerde nasıl öğretmen, imam varsa ziraat mühendisi, veterineri de olacak. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler çalıştıkları sürece sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek" diye seslendi.

"ORTADOĞU'NUN ET MERKEZİ OLACAK"

Erzurum merkezli 9 ilde özel ekonomi bölgesi oluşturacaklarını açıklayan CHP lideri, bölgeyi et üretim merkezi haline getireceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin toprak büyüklüğü olarak 9'uncu büyük ili. Bu bölge özel ekonomi bölgesi ilan edilmesi lazım. Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Van, Bingöl... Iğdır TİGEM'de hayvanlar üretilecek. 20 bin aileye küçük ve büyük baş hayvanlar ücretsiz dağıtılacak. Et işleme tesisleri, deri işleme tesisleri, tarım aletleri, tarımsal paketleme, sıvı gübre ve tekstil üretimi olacak. Tarım ve hayvancılık için uluslararası borsa Erzurum'da kurulacak. Laboratuvar ve ticaret merkezleri olacak. Bölgenin inşası kamu desteğiyle yapılacak. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Üretim merkezi olacak. Hayvanların atıklarından sıvı gübre ve elektrik üreteceğiz. Bu elektriği çiftçiler ücretsiz kullanacak. Hedef 30 milyar dolarlık Ortadoğu et borsasının merkezi olması."

Kılıçdaroğlu, "Büyüyeceksek hep beraber büyüyeceğiz. Onlar gibi değil Bay Kemal. Birileri değil, 85 milyon büyüyecek. O paraları 5'li çeteden söke söke alacağım. Mahkemeleri ister Londra'ya, ister Japonya'ya götür o paraları alacağım. 1 milyar dolar büyük bir para değil" dedi.

CHP lideri, "5'li çete aracı koyuyor, bizimle görüşür mü" diye. Görüşmem. Ben milletimle görüşürüm" diye konuştu.

"BİZE KATILACAKSINIZ"

"Bunları yapmamı istiyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, "İstiyorsanız bize katılacaksınız. Hayvan yemini bile ithal eden bir iktidardan kurtulmak istiyoruz, kendi yemimizi, hayvanımızı kendimiz üretelim diyorsanız bize katılacaksınız. Kredilerin faizleri silinsin istiyorsanız bize katılacaksınız. 5'li çetelerin dönemi bitsin, hak hukuk olsun diyorsanız bize katılacaksınız. 128 milyar dolar nereye gitti, ey Bay Kemal bunlardan hesap sor diyorsanız bize katılacaksınız. EYT'liler eğer bu sorun çözülsün istiyorsanız bize katılacaksınız. Ataması yapılamayan öğretmenler, sağlık çalışanları atamalarınız yapılması için bize katılacaksınız. Haksızlık diz boyu ama uyuşturucu baronuysanız keyfiniz yerindedir. Adaleti sağlamak ve uyuşturucudan kurtulmak istiyorsanız bize katılacaksınız. Bayramlarda birer maaş ikramiye ödensin diyorsanız bize katılacaksınız" diye dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben herkesin inancına saygılıyım, yaşam tarzına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Bir sorun varsa, bir çocuk yatağa aç giriyorsa gözüme uyku girmemeli. Bunu yapmak zorundayız, el birliğiyle, gönül birliğiyle yapacağız. Geliyor, gelmekte olan..." diye sözlerini tamamladı.