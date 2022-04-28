Çeçen muhaliflere suikast davasında önemli gelişme 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev, Abdula Abdulaev, Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov getirildi. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşmada savunma yapan Abdula Abdulaev, 2011 yılından bugüne Türkiye'de yaşadığını söyleyerek, "Evimize polisler geldi ve suçlamalarda bulundular. Suçlamalarla ilgim yok. Burada bulunan sanıkların hiçbirini tanımam, görmedim de. Suçlamalar utanç verici, olayları anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"ARKADAŞIMIN EVİNE YEMEĞE GİDİNCE SUÇLU OLDUM"

Türkiye'ye tatil için geldiğini anlatan Adlanbek Abdulmuslımov, arkadaşının evine yemeğe gittiği için suçlu olduğunu ileri sürdü. Abdulmuslımov, "Türkiye'ye misafir olarak geldim. Kaldığım otelin spor salonu vardı. Spora ilgim olduğu için sürekli oraya gidiyordum. Azerbaycanlı bir arkadaşım evine yemeğe çağırdı. Yemekte spor salonunda tanıştığım Ihor Yefrım de vardı. Ihor'la spor salonunda tanışmıştık. Sonrasında beraber yaşamaya başladık bir süre. Telefonumda ele geçirilen insan öldürme videolarını arkadaşım göndermişti. Videoların benimle alakası yoktur. Arkadaşımın evine yemeğe gittim. Yemeğe gitmesem burada olmazdım. Yemeğe gitmem beni suçlu yaptı" diye konuştu.

"ÖRGÜTE DE DEVLETE DE ÇALIŞMIYORUM"

Sanık Amır Yusupov savunmasında, "İlk başta beni gözaltına aldıklarında silah ve terör suçları olarak söylediler. Savcıya geldiğimizde dosyada casusluk suçu vardı. Beni alırken örgüt yazıyordu hangi suçtan yargılanıyorum anlamadım. Olayla ilgim yok. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Hiçbir şekilde örgüt ve devlete çalışmıyorum. Çalışmadım. Hangi ülkeye gitsem resmi olarak kaldım. Türkiye'de de resmi olarak kaldım. 6 aydır tutukluyum. Suçlamalarla ilişkim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, tahliyelerini talep etti. Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Bislan Rasaev ile Abdula Abdulaev'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıkların ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanıklar Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov'un ise tahliyesine karar verildi.

"İŞ ADAMI GİBİ DAVRANIP CASUSLUK YAPTILAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye'de Rusya muhalifi Çeçenler, izlendiklerini ortaya çıkarmak için bir Telegram grubu kurduğu, şüphelilerden Çeçen kökenli Rus vatandaşı Bislan Rasaev'in de bu grubu takip ettiği belirtildi. Şüpheli Rasaev'in İstanbul'daki muhalif Çeçenlere yönelik eylem yapmayı planladığı anlatılan iddianamede, Türkiye'deki seyahatlerinde silahlı koruma olarak Amir Yusupov'un ve Ravshan Akhmedov'un da eşlik ettiği tespit edildi.

İddianamede şüpheli Rasaev'in, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen Ebubekir kod adlı şüpheli Abdula Abdulaev aracılığıyla silah ve mühimmat temin etmeyi planladığı kaydedildi. İddianamede, "Abdulhakim" adlı Çeçen muhalif liderinin hedef durumunda olduğu, Bislan Rasaev'in Çeçenistan yönetiminde bulunan devlet görevlisi ve milletvekili olan Adam Delimkhanov ve güdümündeki Kazbek Dukuzov ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen lazerli, susturucu tertibatlı ve mesafe ölçer özellikleri olan dürbünlü silahların hedef şahısları takip etmeye ve amaca uygun nitelikte ve özellikte silahlar olduğu, bu silahlardan birinin Abdula Abdulaev'in adresinde yapılan aramada tavanda gizli bir bölmede ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin dijital materyallerinde çok sayıda yabancı uyruklu pasaport bilgilerini içeren görsellerin bulunduğu belirtildi. Genel itibarıyla iş adamı olduklarını ifade eden şüphelilerin bu görseller hakkında, işleriyle bağdaşmayan açıklamalarda bulundukları, neden Türkiye'de bulunduklarını ve gerçekte ne iş yaptıklarını izah edemedikleri aktarıldı.

İddianamede, ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip etmek, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlatıldı. İddianamede, şüpheliler hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheli Abdula Abdulaev için "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından da toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Bislan Rasaev ve Ravshan Akhmedov için ayrıca "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.