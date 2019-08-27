Suriye rejimi ve müttefiklerinin İdlib ve kırsalındaki silahlı muhaliflere karşı başlattığı savaşta değişmezlerin ilki ve en önemlisi, tarafların artık bir arada yaşamasının veya istikrarlı bir ateşkese ulaşmasının imkansızlığı. Zira rejim, diğer tarafı asla tanımayacak. Daha da öteye giderek rejim için, tek başına iktidarda olmasına itiraz eden herkesi tasfiye yoluna gitmeye hazır olduğu söylenebilir. Muhalifler ise el Kaideci Fetih el Şam’ın rehinesi haline gelmiş durumda.

60 BİN SİLAHLI MUHALİF VAR

İkinci değişmez, İdlib’in şiddetten kaçanların son sığınağı ve rejim karşıtı en büyük sivil ve silahlı topluluğun yeri olmasıydı. Burada 4 milyona yakın sivil bulunuyor ve bunların yarısı Hums, Halep, Dera ve Doğu Guta’da yapılan anlaşmalardan sonra buraya göç etti. Yani rejim tarafından bilinen tescilli muhalifler.

Burada yıllarca savaşan 60 bine yakın muhalif silahlı unsur da bulunuyor. İdlib’in son sığınak haline gelmesinin ardından bu silahlıların önündeki tek seçenek ise ölmek. Bu da savaşın uzun ve kanlı olacağının göstergesi.

DÜNYA, İDBİL'E GÖZLERİNİ KAPATTI

Üçüncü değişmez, hastaneleri, ilk yardım noktalarını, okulları, yardım dağıtım noktalarını hatta sığınmacıların açıktaki toplanma alanlarını bile hedef alan rastgele bombardımana rağmen uluslararası bir ihmalin hakim olması.

Çetiner Çetin, İdlib'de halkın nabzını tuttu.

Dünya İdlip’te olan biteni hala gözleri kapatmış durumda. Oysa Avrupa’nın güvenliği sanıldığı gibi Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarından değil, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü kapısında başlıyor.

BÖLGESEL BİR SAVAŞA DİKKAT

Dördüncü değişmez, İdlib savaşının bütün özellikleriyle aynı anda hem küresel hem de bölgesel bir savaş haline gelmesidir. Dolayısıyla yayılma ve bölgesel bir karşılaşma haline gelme olasılığı hala çok yüksek.

En azından sonuçları ve etkileri, çeşitli küresel ve bölgesel güçler arasındaki ilişkilerde yeni bir çözüme gidilmesiyle sonuçlanabilir. Yukarıda anlattıklarımdan yola çıkarak alevlenen savaşta iki ihtimalle karşı karşıyayız:

ANKARA'NIN ROLÜNÜ SINIRLAMA DÜŞÜNCESİ

İlki, şu anki durumun İdlib’in tamamını rejimin kontrolüne tekrar almayı, ılımlı gruplara ateşle çözüm dayatmayı, çözümü reddeden grupları, cihatçıları yok etmeyi, ardından Türkiye’nin desteklediği ılımlı muhalif gruplara yönelik bir hamle karşında Ankara’nın rolünü sınırlamayı hedefleyen kapsamlı bir saldırının ön adımı olabilir.

ANKARA-MOSKOVA İLİŞKİSİ

Türkiye, askeri kararlılık gösteriyor olsa da eşit olmayan bir savaşa sürüklenmekten çekiniyor. Bu olasılığı daha da zayıflatan bir diğer etken, rejim ve İran milislerinin en azından şu aşamada kapsamlı bir saldırı başlatacak yeterli insan kaynağına sahip olmaması. Daha da önemlisi Moskova, Ankara ile ilişkinin nihai biçimde sonlanmasına sebep olacak kapsamlı bir savaş istemiyor.

Moskova’nın bu eğilimine, güvenli bölge anlaşmasında ilerleme kaydedilmesiyle başlayan Ankara-Washington yakınlaşmasını baltalamaya önem vermesi eşlik ediyor. Üstelik Moskova da biliyor ki Suriye’de bir siyasi çözüm projesi, Ankara’nın desteğini almadığı müddetçe başarısız kalacaktır.

İkinci ihtimal ise şu anki operasyonların, aşamalı geri alma stratejisi üzerine kurulu uzun savaşlar dizisinin bir halkası olabileceği. Şu an ki strateji bunu gösteriyor. Bugünkü amacı ise bir taraftan Türkiye ve ona yakın gruplar üzerinde baskı kurarak Suriye’nin geleceğinin paylaşılmasıyla ilgili müzakerelerde elini zayıflatmak, diğer taraftan da radikal grupları kuzeye itmek ve Hmeymim üssü ile Halep-Şam otoyolunu güvence altına almak için İdlib çevresinde daha fazla kontrol sağlamak.

Bu çerçevedeki bir başka amaç da Suriye sahnesini değiştirmek zira rejimde müttefikleri de “zaferlerinin”, yeniden imar konusunda bel bağladıkları Arapların ve Batı’nın tutumunu yumuşatmadığını anlamış durumda. Bu süreç pratikte, Rusya ve Türkiye’nin himayesindeki çatışmasızlık sürecinin yeni dayanaklarla devam etmesi anlamına geliyor.

Sürecin özünde ise Türkiye’nin beklentileri görmezden gelen tavrına karşı, Cenevre sürecini, dolayısıyla da batının kendi beklentileri yani terör örgütü PKK ve PYD merkezli bir siyaset dayama alışkanlığına karşı yapmacık siyasi çözüme uluslararası garanti boyunu bir ölçüde engellemek. Bedel ise rejimin ve müttefiklerinin İdlib kırsalında yeni alanları kontrolü altına almasına karşılık Ankara’nın istediği güvenli bölgenin kurulmasına dayalı gizli bir takas olabilir.

Üstelik bu takasla Türkiye hem sınırlarından YPG tehdidini uzaklaştırmış olur hem de Suriyeli mültecileri geri dönüşe teşvik edebileceği güçlü bir bahane elde eder.

TÜRKİYE’YE ATEŞLE MESAJ VERİLDİ

Rusya ve İran destekli Suriye rejimi güçleri, bölgenin kaderini belirleyecek Türk-Rus askeri görüşmelerinin istenilen düzeyde ve Ankara’nın beklentilerinin gerisinde sürmesi üzerine İdlib’i tamamen imha etmeye hazırlanıyor. Bu arada rejim, Hama’nın kuzey kırsalındaki Suran’da “insani koridor” açtığını ilan etti. Bu, Guta’da ve Halep’te yaşanan senaryonun bir benzeri gibi görünüyor. Rejim, Ankara’ya ateşle mesaj vermeye devam etti.

ÜSSÜMÜZÜN YANINDA GÖSTERİ

Türk yetkililerin, bölgedeki güçlerini çekmeyeceğini açıklamasının ardından Maarat el Numan yakınındaki Türk askeri noktası saldırıya maruz kaldı. Hali hazırda rejim Morek hattındaki 9 nolu askeri üssümüzün etrafını çevirmiş durumda. Suriyeli bayan sanatçılar paramiliter gruplarla kendi tabanına askeri üssümüzün yanı başında görüntüler vererek sürece oynuyor.

ANKARA'DA 16 EYLÜL'DE 3'LÜ ZİRVE

Rejim güçlerinin Han Şeyhun’a girmesi ve vatandaşlara bölgelerini terk etme çağrısında bulunması suretiyle sahada söz konusu olan gelişmeler, 16 Eylül’de Ankara’da düzenlenecek Rusya-Türkiye-İran zirvesinin geleceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

El Arabi el Cedid ile görüşen Türk kaynaklarına göre sahadaki veriler, Suriye’de ateşkes için Türkler ile Ruslar arasında yürütülen bütün temasların başarısız olduğunu gösteriyor. Kaynaklara göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Moskova’nın Ankara ile İdlib konusunda yaptığı bütün anlaşmalara bağlı olduğunu açıklamasına rağmen böyle bir durum söz konusu. Ancak Moskova aynı zamanda “teröristlerle” mücadelenin gerekli olduğunu vurgulamayı sürdürüyor ve bu, Rusya’nın rejim tarafından muhalefet bölgelerine başlatılan kanlı operasyonları gerekçelendirmek için sürekli kullandığı bir ifade.

"MESELE, ÇIKMAZ YOLA GİRMİŞ DURUMDA"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak el Arabi el Cedid’e yaptığı açıklamada “Durum kritik ve belirsiz. Meseleler, çıkmaz yola girmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askıdaki meseleleri çözmek için yapacağı telefon görüşmesine bel bağlıyoruz” dedi.

KİM BÖLGEDE NE İSTİYOR?

Suriye'nin İdlib ilinin Türkiye ile sınırında yeni bir mülteci dramının işaretleri alınıyor. Basında çıkan haberlere ve insani yardım kuruluşlarının bildirdiklerine göre, son günlerde on binlerce insan Suriye'deki muhalefetin son kalesinin, uğruna mücadele edilen bölgelerinden Türkiye sınırına kaçtı. İnsanlar, Suriye ordusu ve Rus müttefiklerinin giderek yaklaşması nedeniyle can korkusu yaşıyor.

TÜRKİYE

Türk ordusunun -tankların da bulunduğu- bir konvoyuna pazartesi günü Han Şeyhun yakınlarında Suriye savaş uçakları tarafından ateş açıldı. Han Şeyhun’un yaklaşık beş kilometre güneyindeki Murek kentinde bulunan bir Türk gözlem üssündeki birlikleri takviye edecekti. Morek’in etrafı şimdi Suriye hükümet birlikleri tarafından kuşatıldı. Ancak Türkiye, bu üsten vazgeçmek istemiyor. Ankara'nın İdlib'deki gözlem üssü, geçen yıl bir Türk-Rus anlaşması kapsamında oluşturuldu.

SURİYE

Esad'ın ordusu nisan ayından bu yana Rusların yoğun hava desteği eşliğinde İdlib'e saldırıyor. Başlangıçta, cihad koalisyonu Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Türkiye'nin desteklediği grupların şiddetli muhalefeti yüzünden taarruzda pek ilerleme kaydedilemedi. Şimdi ise rejim birlikleri, İdlib'in güneyindeki, stratejik olarak önemli bir otoyol üzerinde bulunan ve yıllardır isyancıların elinde olan Han Şeyhun şehrini ele geçirdi. Muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre Esad'ın askerleri Han Şeyhun’un güneyinde isyancıları kıskaca aldı. Şam’ın savaşçılarının bölge üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmaları halinde, kuzeye, isyancıların elindeki İdlib iline doğru ilerlemeleri bekleniyor. Ancak bu durum, diğer büyük bölgesel güçleri harekete geçiriyor.

RUSYA

Putin, Esad'a müsamaha gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye ordusunun İdlib'de "teröristlerle" mücadele etme çabalarını desteklediğini belirtti. Rusya’nın Esad'ın taarruzunu durdurmaya yanaşmaması halinde, Suriye'deki muhaliflerin son kalesi yakında düşebilir.

ABD

İdlib’deki gerginlik tırmanırken ABD, daha doğuda terör örgütü YPG’ye karşı Türk askeri müdahalesini önlemeye çalışıyor. Ankara ise terör örgütü YPG'yi bölgeden çıkarıp, Suriye'den gelen mültecileri yerleştirmek için orada bir "güvenlik bölgesi" oluşturmak istiyor. Washington ise terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı PYD/YPG'yi, Türkiye'den korumak istiyor. Prensip olarak Ankara ve Washington bölgede ortak hareket etme konusunda anlaştı. Ancak bu anlaşmanın ne kadar dayanıklı olduğunun önce kanıtlanması gerekecek. Türkiye, NATO ortağı ABD'nin rızası olmadan da müdahalede bulunacağını defalarca duyurdu.

SURİYE REJİMİ

Esad bu müdahaleyi kesinlikle önlemek istiyor. O, savaşın dokuzuncu yılında, askeri zaferin yakın olduğuna inanıyor. İdlib'i ele geçirmesi halinde, PYD/YPG dışında, ülkenin bütün önemli bölgelerini kontrol etmiş olacak. Kısa bir süre önce Suriye’nin her santiminin kurtarılması gerektiğini söyleyen Esad’ı, sivillerin acı çekmesi pek rahatsız etmiyor. Bir yönetici olarak, kendi ifadesiyle "daha homojen bir millet" yaratmak istiyor. Bu, özetle şu anlama geliyor: Esad ona karşı baş kaldırmayan Suriyelerden oluşan bir Suriye istiyor. İdlib, bu hedefe giden yolda bir engel. Oradaki insanlar açısından bu durum ölümcül sonuçları beraberinde getiriyor. Nisan ayından bu yana bombardımanda yüzlerce insan kurban verildi. 570.000'den fazla kadın, çocuk ve erkek evlerini kaybetti. Şimdi rejim, sivillere, geri çekilmelerini sağlamak için insani koridor oluşturmayı öneriyor. Ancak insanların bu imkandan faydalanıp faydalanmayacağı şüpheli, zira onlar Esad'ın intikamından korkuyor.