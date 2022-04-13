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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ceviz dikme kavgası ölümlerle sonuçlandı!
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Kayınpeder ile gelininin öldüğü kavga, ceviz dikme yeri tartışmasından çıkmış

Çorum'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölen Yusuf Kaçmaz (71) ile gelini Hanım Kaçmaz'ın (56) cenazeleri toprağa verildi. Korkunç olayda kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Kavganın arazi anlaşmazlığı ve ceviz dikme yeri tartışmasından çıktığı belirtildi

Son dakika: Ceviz dikme kavgası ölümlerle sonuçlandı!
Ceviz dikme kavgasında kayınpeder ile gelini öldürüldü!
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DHA

Beyoğlan köyünde dün aralarında husumet bulunan komşu olan Kaçmaz ile Filiz aileleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavga sırasında Ahmet Filiz, Yusuf Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz silahla, Filiz ailesinin 3 ferdi ise darp sonucu yaralandı.

Kavgaya karışan, silahı kullandığı iddia edilen Ahmet Filiz´in de aralarında yer aldığı 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAVGA NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet olduğu, olay günü de ceviz dikme yeri meselesinden kavga ettikleri ortaya çıktı.

Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz, Beyoğlan köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmadaki sorguları tamamlamam 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bu arada İskilip Atıf Hoca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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