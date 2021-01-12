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Polisi şaşırtan olay! Uygulamada böyle yakalandı, 'pes' dedirtti

Ankara'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan taksi kaçtı. Yaklaşık 10 metre ilerde kontrol noktasında polis tarafından durdurulan taksideki yolcu 'pes' dedirtti. Ekipler aracın içinde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, suç makinesi çıktı

SON DAKİKA: Ceza yememek için yaptığı 'pes' dedirtti
Polisi şaşırtan olay! Yaptığı 'pes' dedirtti
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AA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

AA'nın haberine göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Parkı önünden Kızılay istikametine giden Beytullah D. idaresindeki taksiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ileride kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu.

TAKSİDE ARAMA YAPAN EKİPLER ŞAŞIRDI

Araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D, uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri, otomobilin iç kısmında yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

CEZA YEMEMEK İÇİN BAGAJA BİNMİŞ

Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D., ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü. Şenol G.'nin ifadesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde arkadaşı ile alkol aldığını ve bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Taksi şoförü Beytullah D. ise ifadesinde Şenol G'nin kendisini 5-10 lira fazla veririm diyerek ikna ettiğini söyledi.

TAKSİCİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ PARKA ÇEKİLDİ

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne "dur' ikazına uymamaktan", "Emniyet kemeri takmamaktan" dolayı ceza uygulayarak sürücü ehliyetine el koydu ve aracını otoparka çektirdi.

MÜŞTERİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

"2 evden hırsızlık", "2 açıktan hırsızlık", "2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "2 güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet", "kapkaç", "uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunduğu da belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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